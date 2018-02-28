Медики разработали эффективное лекарство против метастазов

Группа ученых из Калифорнийского университета разработала новый способ транспортировки в раковые клетки паклитаксела — препарата, используемого в химиотерапии. Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Medicinal Chemistry.

Препарат дополнили молекулой 123B9, которая борется с онкогеном EphA2, способствующим образованию метастазов. Связанный с лекарством EphA2 доставляет препарат в новые злокачественные клетки и уже там 123B9 разрушает онкоген.

Ученые проверили новую версию препарата на мышах с раком молочной железы. У грызунов прекратился рост метастазов в легких, в то время как у группы, которую лечили только паклитакселом, изменений не наблюдалось.

По словам исследователей, комбинированному препарату предстоит еще множество клинических испытаний, однако их открытие обнадеживает и открывает новые возможности для борьбы с распространением злокачественных клеток в организме человека, сообщает РИА Новости

Метастазы — вторичные очаги рака — возникают при перемещении опухолевых клеток из первичного очага болезни через ткани организма. Чаще всего метастазы появляются в лимфатических узлах, легких и печени. Именно они остаются основной причиной смерти пациентов с онкологическими заболеваниями.







