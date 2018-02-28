Румынская госкомпания "Transgaz" выиграла тендер на строительство газопровода Яссы-Унгены-Кишинев

Румынская госкомпания "Transgaz" выиграла конкурс на строительство газопровода Яссы-Унгены-Кишинев. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип в рамках совместной конференции со своей коллегой из Румынии Виорикой Дэнчилэ, которая совершает официальный визит в Кишинев.

"Румыния занимает первое место не только тогда, когда мы говорим о внешней торговле. Она также является первой, когда мы говорим об инвестициях. Предприятий с румынским капиталом у нас больше всего, если говорить об иностранных инвестициях в Республике Молдова. С точки зрения дальнейшего использования инвестиционного потенциала мы приветствует выход на наш рынок банка Трансильвания и открытие представительства газотранспортной компании "Transgaz" в Кишиневе", заявил премьер-министр Молдовы, Павел Филип.



"Этот проект является приоритетом не только для Кишинева и Бухареста, он имеет региональное значение в повестке дня ЕС, в рамках политики восточного партнерства. Проект Яссы-Унгень-Кишинэу, упомянутый г-ном Филиппом, подтверждает что Румынии выступает в качестве основного партнера Республики Молдова", сообщила премьер-министр Румынии, Виорика Дэнчилэ.



Виорика Дэнчила вступила в должность в конце прошлого месяца, после того как бывший премьер Михай Тудосе подал в отставку.