Россиянка похоронила мужа в погребе, чтобы получать его пенсию

Суд в Тульской области рассмотрит дело в отношении жительницы Тульской области, которая тайком похоронила умершего мужа в яме от погреба во дворе своего дома и сумела дважды получить его пенсию.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила прокуратура региона, которая обвинила 53-летнюю жительницу Арсеньевского района Тульской области в мошенничестве. По данным надзорного ведомства, после того, как мужчина скончался 6 сентября 2017 года, предприимчивая вдова скрыла его кончину и получила его пенсию в сентябре и октябре. Тем самым, по данным прокуратуры, Пенсионному фонду был нанесен ущерб на сумму 26 тысяч рублей.

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