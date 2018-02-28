Бельцкий заключенный обманул девушку на 44 тысячи леев

Заключенный бельцкой тюрьмы из-за решетки умудрился обмануть девушку. В телефонном разговоре он убедил ее одолжить его товарищу дорогостоящую музыкальную аппаратуру.

Тот оборудование продал, выручив 44 тысячи леев. Деньги друзья хотели потратить на попытку вызволить осужденного из неволи. Поняв, что ее обвели вокруг пальца, девушка обратилась в полицию.

Осужденный получил еще три года к своему сроку, сидеть ему осталось 6 лет. Ущерб он должен возместить.