ДТП в столице: БМВ столкнулось с автомобилем карабинеров

На столичной улице Каля Орхеюлуй этим утром автомобиль войск карабинеров столкнулся с легковушкой. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщили в полиции, служебная машина двигалась по встречной с включённым проблесковым маячком и сиреной, когда лоб в лоб ударилась в БМВ, за рулем которой находился 23-ёх летний парень.

Карабинеры выполняли задание, связанное с визитом румынской делегации - заявили ответственные лица. Водителю легковушки, не среагировавшему на спец-сигналы, грозит штраф до полутора тысяч леев и 6-ти штрафных пунктов.