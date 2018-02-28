В Гонконге открылась крупнейшая в мире выставка бриллиантов и жемчуга

В Гонконге сегодня открылась крупнейшая в мире выставка бриллиантов и жемчуга. Столько драгоценностей под одной крышей мир еще не видел.

Главная сенсация — количество украшений, которое привезено в этом году: около 5 тысяч экземпляров из 50 стран и регионов представят дизайнеры общественному вниманию, передает РенТВ.

Кроме того, на выставке впервые окажутся уникальные камни ручной работы и ювелирные изделия стоимостью в десятки миллионов долларов.







