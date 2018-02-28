Лифт с людьми рухнул в торговом центре Винницы

Лифт, в котором находилось шестеро людей, упал во вторник, 27 февраля в торговом центре Skay Park в центре города. Об этом сообщает Vinnitsaok.

Отмечается, что никто не пострадал.

Лифт опускался нормально с пятого этажа, а со второго - началось падение.

Инцидент произошел около 9 часов утра. В лифте ехало шесть человек. Все - рабочие, которые завершали ремонт в центре Документ на пятом этаже здания, пишет korrespondent.net

Работники офисов, которые с утра пришли на работу, были вынуждены подниматься в свои кабинеты пешком до 8-го этажа, ведь не работал ни один из двух лифтов. С 11 часов один из подъемников включили.