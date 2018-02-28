В Херсоне и Одессе закрылись аэропорты

Из-за непогоды и обильного снегопада во вторник, 27 февраля, приостановил работу международный аэропорт Херсон. Об этом сообщают Українські Новини.

Как отметил директор предприятия Херсонские авиалинии Виталий Кучерук, во вторник аэропорт осуществил рейс Херсон - Киев, после чего прекратил функционирование.

Рейсы "Киев - Херсон" и "Стамбул - Херсон" отменены.

Для расчистки взлетно-посадочной полосы от снега задействованы 5 единиц техники, пишет korrespondent.net

В то же время в одесском международном аэропорту по сообщению УНН из-за непогоды отменили три авиарейса. Отменен рейс из Стамбула в 08:55, из Киева (Жуляны) в 11:10, а также не вылетел самолет сообщением Одесса - Стамбул ТК466 в 09:50.