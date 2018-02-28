Автобус с российскими туристами протаранил шесть машин в Таиланде

В Таиланде произошло крупное ДТП, в котором пострадали в том чиле и россияне. Как сообщает "Интерфакс", авария с автобусом, перевозившим туристов, произошла на острове Пзхукет по дороге из города Кату в Патонг.

Спускаясь с одного из холмов, туристический автобус разогнался слишком быстро и не смог затормозить перед автомобилями, которые стояли внизу, и протаранил их. В общей сложности в ДТП "поучаствовали" 7 транспортных средств, пишет vesti.ru

В результате аварии пострадали несколько российских туристов, тайские гиды, а также беременная тайка, которая находилась в одной из машин. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу Патонга. Медики сообщают, что, к счастью, никто из пострадавших не получил слишком тяжелых травм — в основном ушибы.