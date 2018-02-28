Высокотехнологичные компании заплатят за место прописки пользователей контента. Евросоюз планирует ввести налог для техкорпораций в размере от 1% до 5% выручки.
Рассчитываться налог будет в зависимости от того, где располагается основной сегмент пользователей, а не офис компании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект закона.
С корпораций, предоставляющих онлайн-рекламу, налог будет взиматься в соответствии с тем, где отображается реклама и где находятся поставщики самого рекламного контента. Проект направлен на увеличение налоговых обязательств таких компаний, как Amazon, Google, Facebook, Twitter, Instagram. Напомним, они обвиняются крупными странами ЕС в том, что направляют прибыль от своей деятельности в страны с низким уровнем налогообложения, такие как Люксембург и Ирландия. Отметим также, что налог будет применяться к компаниям, чья годовая выручка по всему миру превышает 759 млн евро, а в Европе составляет минимум 10 млн евро.
Любопытно, но данная новость оказала влияние на курс единой европейской валюты. Если после заявлений главы ЕЦБ Марио Драги о том, что никаких валютных войн нет, евро рос, то после сообщения о налогах котировки развернулись вниз.
Также стоит обратить внимание на тот факт, что США снижают корпоративные налоги, а Европа, наоборот, собирается повысить их, что вряд ли сыграет на руку ЕС, пишет vesti.ru
Если же говорить отдельно о валютах, то в США можно наблюдать крайне необычные явления. Пока Федеральная резервная система собирается повышать ставки, причем, возможно, 4 раза в этому году, финансовые условия продолжают смягчаться.
На этом фоне Morgan Stanley заявляет, что настало время занять "бычью" позицию по облигациям, правда другие эксперты с Уолл-стрит не разделяют эту точку зрения. Так, Goldman Sachs и Уоррен Баффетт предупреждают о рисках бондов
Банк проанализировал сценарий роста доходности 10-летних трежерис до 4,5%, хотя он ожидает ставку ближе к 3,25% к концу 2018 г.
Уоррен Баффетт в минувшие выходные предупредил, что бонды могут поднять уровень риска в портфелях, поскольку инфляция съедает доходы.
После шестимесячного падения на рынке госдолга США размером $14 трлн, которое способствовало потрясениям на мировых рынках акций после нескольких лет роста, на карту поставлено немало.
Комментарии
- В Индии мужчина не заметил, как в двух шагах от него похитили дочь. ВИДЕО
- Президент Польши попал в ДТП
- В мексиканском казино произошел взрыв
- В правительстве Новой Зеландии появился министр по разоружению
- В Турции предложили уголовное наказание за измены
- Саудовским женщинам разрешили служить в армии
- В Греции из-за оползня закрыт канал между Эгейским и Ионическим морями
- В Херсоне и Одессе закрылись аэропорты
- Лифт с людьми рухнул в торговом центре Винницы
- В Гонконге открылась крупнейшая в мире выставка бриллиантов и жемчуга
- На прошлой неделе в Арктике было теплее, чем в Европе
- Магнитная буря накроет Землю 18 марта
- Китайские ученые изобрели аппарат для диагностики болезней
- Обитатели самой сухой пустыни помогают понять, как может выглядеть жизнь на Марсе
- Российская пенсионерка продала авто соседа, чтобы погасить долг за газ
- Магнитная буря накроет Землю 18 марта
- Американец случайно снял на видео собственное убийство
- Крупнейший в мире грузовой самолет загорелся в небе
- Лифт с людьми рухнул в торговом центре Винницы
- Украинка, жарившая яичницу на Вечном огне, выиграла международный суд
- У Йеллоустонского супервулкана зафиксировали подозрительную активность
- Мать из ада: женщина помогала насиловать свою дочь, "спасая" ее от демона
- Трескучие морозы надвигаются на Молдову: объявлен желтый код метеоопасности
- Удивительная двуликая кошка Нарния покорила соцсети
- Немецкая овчарка получила четыре пули, спасая хозяина от грабителей
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешны знакомства и поездки.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером ждите приятных гостей.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для деловых начинаний. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист