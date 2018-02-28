ЕС хочет обложить технологичных гигантов налогом

Высокотехнологичные компании заплатят за место прописки пользователей контента. Евросоюз планирует ввести налог для техкорпораций в размере от 1% до 5% выручки.

Рассчитываться налог будет в зависимости от того, где располагается основной сегмент пользователей, а не офис компании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект закона.



С корпораций, предоставляющих онлайн-рекламу, налог будет взиматься в соответствии с тем, где отображается реклама и где находятся поставщики самого рекламного контента. Проект направлен на увеличение налоговых обязательств таких компаний, как Amazon, Google, Facebook, Twitter, Instagram. Напомним, они обвиняются крупными странами ЕС в том, что направляют прибыль от своей деятельности в страны с низким уровнем налогообложения, такие как Люксембург и Ирландия. Отметим также, что налог будет применяться к компаниям, чья годовая выручка по всему миру превышает 759 млн евро, а в Европе составляет минимум 10 млн евро.



Любопытно, но данная новость оказала влияние на курс единой европейской валюты. Если после заявлений главы ЕЦБ Марио Драги о том, что никаких валютных войн нет, евро рос, то после сообщения о налогах котировки развернулись вниз.

Также стоит обратить внимание на тот факт, что США снижают корпоративные налоги, а Европа, наоборот, собирается повысить их, что вряд ли сыграет на руку ЕС, пишет vesti.ru



Если же говорить отдельно о валютах, то в США можно наблюдать крайне необычные явления. Пока Федеральная резервная система собирается повышать ставки, причем, возможно, 4 раза в этому году, финансовые условия продолжают смягчаться.

На этом фоне Morgan Stanley заявляет, что настало время занять "бычью" позицию по облигациям, правда другие эксперты с Уолл-стрит не разделяют эту точку зрения. Так, Goldman Sachs и Уоррен Баффетт предупреждают о рисках бондов



Банк проанализировал сценарий роста доходности 10-летних трежерис до 4,5%, хотя он ожидает ставку ближе к 3,25% к концу 2018 г.



Уоррен Баффетт в минувшие выходные предупредил, что бонды могут поднять уровень риска в портфелях, поскольку инфляция съедает доходы.



После шестимесячного падения на рынке госдолга США размером $14 трлн, которое способствовало потрясениям на мировых рынках акций после нескольких лет роста, на карту поставлено немало.

