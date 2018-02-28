Спасатели 10 часов вытаскивали ребенка из колодца в Мексике

Упавшего в пересохший колодец малыша 10 часов вытаскивали спасатели и пожарные. ЧП произошло в Мексике, штат Гуанахуато, передает телеканал "Телевиса".

Из колодца глубиной восемь метров ребенка доставали с помощью тяжелой техники – ко дну пришлось пробивать горизонтальный ход. Все это время на месте происшествия находились медики. В колодец спустили специальный зонд, с его помощью ребенок получал воду, пишет vesti.ru.

Спасательная операция завершилась благополучно. Мальчика, которому всего 1 год и 10 месяцев, отвезли в больницу, где врачи осмотрели его и оказали необходимую помощь.