В Греции из-за оползня закрыт канал между Эгейским и Ионическим морями

Коринфский канал, соединяющий Эгейское и Ионическое моря, закрыт после схода оползня.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщил представитель компании-оператора, подчеркнув, что канал откроется для судоходства примерно через неделю.

По данным же местных СМИ, на устранение последствий природной стихии может уйти и две недели.

Пока неизвестны причины, которые привели к сходу оползня. Пострадавших в результате происшествия нет, пишет vesti.ru

Коринфский канал был построен в конце XIX века, его длина составляет чуть более шести километров, ширина — 20 метров. Ежегодно через него проходят до 15 тысяч судов и кораблей.