В Румынии водитель катафалка потерял гроб с покойником

Гроб с покойником выпал из автомобиля бюро ритуальных услуг на одном из перекрестков румынского города Арад. Приземлившись на проезжую часть, он едва не попал под колеса спешившей на вызов полицейской машины. Камера наблюдения зафиксировала необычный момент.

Описанные события произошли поздним вечером в минувшее воскресенье, 25 февраля, напротив АЗС, клиенты которой стали свидетелями скоростной "разгрузки" от компании Silentium Aeternum. На счастье сотрудников похоронного бюро гроб остался цел, а покойник после удара о земную твердь не покинул отведенных ему пределов, пишет vesti.ru

Первым делом мужчины успокоили случайно оказавшихся на месте полицейских, а затем, посовещавшись, вернули гроб в катафалк, но на сей раз надежно его закрепили.