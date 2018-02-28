Представлен смартфон для безопасного хранения криптовалюты

Бразильцы представили на выставке MWC 2018 смартфон, предназначенный для безопасного хранения криптовалюты. По информации производителя, новинка обладает высоким уровнем шифрования и защитой от хакеров. Об этом пишет Engadget.

Характеристики гаджета соответствуют больше устройствам бюджетного класса. Размер дисплея - 5,5 дюймов с разрешением Full HD, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Разрешение камеры составляет 13 Мп для основной, и 5 Мп для фронтальной.

Емкость батареи - 2800 мАч. Стоимость новинки составляет 800 долларов США. В продаже она появится в августе этого года, пишет korrespondent.net