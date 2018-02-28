СМИ: Принц Гарри пригласил на свадьбу бывших возлюбленных

Принц Гарри пригласил на свою свадьбу с Меган Маркл бывших возлюбленных - подругу детства Челси Дэви, а также актрису и модель Крессиду Бонас. Об этом пишет The Daily Mail.

"Гарри остался в хороших отношениях с Челси и Крессидой, поэтому они будут присутствовать на свадьбе. Меган вряд ли будет против такого решения Гарри", - отмечает инсайдер.

По информации издания, пара определилась не только со списком гостей, но также и с местом проведения королевской свадьбы, пишет korrespondent.net

Известно, что роман с Челси у принца Гарри продолжался семь лет. Что касается Крессиды Бонас - то пара находилась в отношениях два года. Однако сейчас обе девушки заявляют, что являются подругами принца.