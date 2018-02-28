Ребенок в Калининграде случайно расстрелял из карабина ровесника

В Калининграде детская забава едва не закончилась трагедией. 10‐летний мальчик чуть не застрелил своего товарища, балуясь с карабином «Сайга», пишет «Интерфакс».

Пресс-служба регионального УВД сообщила информационному агентству, что инцидент произошел вечером в понедельник, 26 февраля, в доме одного из ребят. Ребенок нашел карабин и решил показать его другу. Однако из-за неправильного обращения с оружием случайно выстрелил в него.

Как сообщает 360tv.ru, мальчик получил тяжелое ранение и был госпитализирован в местную больницу.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.