Чипсы из карася появились в Якутии

Школьники из поселка Второй Хомустах Намского улуса Якутии решили подзаработать на чипсах из карася. Они запустили собственный проект на базе школьного бизнес‐инкубатора. Об этом сообщается на сайте регионального министерства сельского хозяйства и продовольственной политики.

Школьники изготовили полезные чипсы из рыбы и стали победителями районного этапа конкурса «Начинающий фермер». Чипсы выпускают в форме маленьких батончиков под названием «Sobo хруст», пишет 360tv.ru В состав входит вареный, измельченный карась, соль и зеленый лук. Сперва свежую рыбу варят, после чего просеивают уху. Отварную массу отправляют в духовку для сушки. На следующем этапе сушеную рыбу измельчают в блендере и прессуют в формочки. Готовые чипсы ставят в микроволновку, чтобы влага испарилась.

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