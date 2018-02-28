Telegram вернет инвесторам деньги в случае провала собственной криптовалюты

Telegram вернет инвесторам потраченные средства в случае, если проект введения собственной криптовалюты и блокчейновой системы TON не будет реализован до конца будущего года, пишет Business Insider.

Однако, добавляет издание, компания не гарантирует, что сможет найти деньги на возмещение всех убытков.

Спрос уже сейчас превысил предложение почти в три раза, хотя прошли только два из трех открытых этапов ICO Telegram Open Network. С помощью продаж цифровых активов компания заработала 1,7 миллиарда долларов. Третий этап продаж пройдет в марте.

По сообщениям СМИ, среди инвесторов фигурируют и наши соотечественники — миллиардер Роман Абрамович и основатель Qiwi Сергей Солонин. Крупные инвесторы Кремниевой долины также вложили капиталы в новую криптовалюту, пишет 360tv.ru

Однако эксперты считают, что нововведение не грозит компании Telegram провалом. По словам основателя и генерального директора рекламного проекта AB-CHAIN Владимира Дьякова, Telegram, напротив, сможет сам повлиять на рынок криптовалют. Дьяков считает, что в настоящий момент криптовалютный рынок является некомпетентным, поэтому вливание в него крупных, серьезных проектов станет новой фазой развития продажи цифровых активов.

Легализация криптовалют, по мнению эксперта, поднимет Telegram на новую волну - компания получит огромные сборы.