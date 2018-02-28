В мексиканском казино произошел взрыв

В городе Тихуане в Мексике произошел взрыв в казино. По предварительным данным, серьезно пострадал один человек, получивший сильные ожоги, сообщило издание Debate.

Из казино и расположенных рядом зданий эвакуировали порядка 600 человек.

По неофициальной версии, причиной взрыва мог стать скопившийся газ, вспыхнувший в ходе сварочных работ. Очевидцы уверяют, что персонал казино видели с цистерной перед случившемся.

Как сообщает 360tv.ru, пока среди пострадавших числится один мужчина в возрасте около 24 лет. Он получил ожоги 70% тела второй и третьей степени и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

На месте работают специалисты.