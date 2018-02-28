Гражданин Молдовы погиб в аварии в Германии

Молодой молдаванин погиб в ДТП в Германии. Трагедия произошла в городе Штутгард.

Согласно сообщению местной прессы, автомобиль, в котором находился наш соотечественник, столкнулся с другой машиной, после чего перевернулся несколько раз.

Помимо молдаванина, в автомобиле находились еще трое мужчин. По словам матери погибшего, в их машине находился еще один гражданин Молдовы.

О его состоянии ничего не известно, пишет aif.md