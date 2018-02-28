Более 140 единиц спецтехники выведены на расчистку дорог страны

Движение по дорогам страны осуществляется в зимнем режиме, а 140 единиц спецтехники привлечены к расчистке проезжей части.

Начальник оперативной службы Государственной администрации автомобильных дорог Сергей Кэпэцынэ уточнил для МОЛДПРЕС, что в связи с усилением снегопада, в ряде районов страны предприняты меры по борьбе с гололедицей.

«Опасные участки дорог контролируются сотрудниками Национального инспектората по патрулированию. Большегрузные автомобили, не оснащенные спецсредствами для зимней езды задерживаются, чтобы спецтранспорт мог расчистить дорожное покрытие», - заявил Кэпэцынэ.

По его словам, по состоянию на 14.00 более 30 большегрузных автомобилей были задержаны вблизи города Анений Ной, пишет МОЛДПРЕС

«В населенных пунктах Чобановка и Троица Ноуэ 28 автомобилям потребовалась буксировка. Сейчас на дорогах страны работают 149 единиц спецтранспорта, разбросаны 1145 тонн противоскользящих средств и задействован 191 работник дорожных служб», - уточнил Кэпэцынэ.

Столичная примэрия также объявила о том, что в городе работают 23 единицы спецтранспорта МП «Exdrupo» и 40 единиц транспорта Управления ЖКХ. 400 сотрудников подразделения расчищают тротуары и прилегающие территории.

Пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу отметила для МОЛДПРЕС, что до 14.00 помощь спасателей потребовалась для разблокирования четырех легковых автомобилей и одного грузового. «Спасатели разблокировали автомобили в городе Вулкэнешть и в районе Кэушень. Другие чрезвычайные ситуации зарегистрированы не были, но экипажи подразделения готовы к оказанию помощи в случае необходимости», - отметила Пушкашу.

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип созвал сегодня утром внеочередное заседание правительства в связи с метеоусловиями. Премьер-министр потребовал взаимодействия между всеми учреждениями, ответственными за предотвращение кризисных ситуаций.

Граждане, которым требуется помощь спасателей, могут обращаться в экстренные службы по следующим номерам: 901, 902 и 903, 022 785032.

Синоптики объявили сегодня «желтый код» метеоопасности в связи с морозами. В связи с ожидаемым похолоданием на реках и водоемах Молдовы, 23 февраля – 3 марта ожидается усиление ледообразования и установление ледостава. Лед будет тонкий и ходить по нему опасно. Обращаем внимание на это родителей несовершеннолетних детей и любителей зимней рыбной ловли.