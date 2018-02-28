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В Индии мужчина не заметил, как в двух шагах от него похитили дочь. ВИДЕО
// фото: russia now
17:35, 27 Feb 2018
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В Мумбаи маленькую девочку похитили в двух шагах от ее отца, который работал в магазине и даже не заметил, что произошло. Об инциденте, попавшем на камеру видеонаблюдения, пишет Daily Mail.

В ролике видно, как ребенок выбегает на дорогу, а неизвестный мужчина, который, на первый взгляд, собирался пройти мимо, берет девочку на руки и идет дальше по улице как ни в чем не бывало.

Как сообщает РИА Новостиотец забил тревогу лишь через некоторое время. Он подумал, что его дочь просто играет на улице. Полиция проверила записи с камер и арестовала похитителя через шесть часов.






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