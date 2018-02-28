В Новосибирске 11-летний цыган женился на 14-летней девочке

Полиция начала проверку после появления в СМИ информации о том, что в Новосибирске 11-летний цыган женился на своей 14-летней избраннице. Об этом сообщил представитель Главного управления МВД по региону.

Как ранее сообщал Лайф, несовершеннолетние цыгане сыграли свадьбу в одном из торговых центров Новосибирска. Фото бракосочетания шокированные свидетели торжества разместили в соцсетях. Отметим, в соответствии с российским законодательством для вступления в брак необходимо достичь 18-летия. В некоторых случаях мужем и женой можно стать с 16 лет. Самый ранний возраст бракосочетания законом разрешён в Чечне — 14 лет.





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