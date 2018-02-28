Еще один человек в нашей стране скончался от осложнений, вызванных сезонным гриппом. По данным Национального центра общественного здоровья, вирус унес жизнь 41-летнего мужчины.
Как сообщают врачи, пациент слишком поздно обратился за медицинской помощью. В середине февраля от гриппа скончался 17-летний юноша. Еще раньше жертвой вируса стала жительница Бендер.
С начала холодного сезона в столице было зарегистрировано более 360 случаев гриппа. А острыми респираторными вирусными инфекциями заболели более 170 тысяч человек.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешны знакомства и поездки.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером ждите приятных гостей.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для деловых начинаний. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист