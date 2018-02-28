Снегопад в Молдове: итоги дня

Термометры сегодня показали минус восемь - минус десять, но по ощущениям мороз был куда крепче. Перебоев с подачей электроэнергии нет. Более 200 учеников из шести районов страны не добрались до школы, так как не дождались школьных автобусов. На национальных трассах работает 50 единиц спецтехники. В Кишиневе тоже расчищают дороги с самого утра, но множество людей попали в больницу, поскользнувшись на тротуарах.

В больницу скорой помощи до обеда попали почти сто человек с ушибами и переломами.



На национальные трассы с утра вывели 50 спецмашин. В госадминистрации дорог говорят, что заносов на трассах нет, но движение затруднено.



В нескольких случаях понадобилась помощь спасателей.



"За день спасатели вытащили из сугробов четыре машины, включая грузовик, застрявший на дороге. Мы напоминаем водителям, что покрышки должны быть зимними, а в багажнике нужно возить лопату и мешок с песком", - сказала пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.



А синоптики напоминают, что желтый код метеоопасности останется в силе до второго марта.



"Ожидается от 15 до 20 градусов мороза. Масса холодного арктического воздуха уже накрыла Россию и Украину и достигла нашей страны. Людям мы рекомендуем теплее одеваться и пить больше горячих напитков", - отметил метеоролог Геннадий Рошка.



На совещании в правительстве премьер потребовал полной мобилизации экстренных служб.





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