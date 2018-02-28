Российская пенсионерка продала авто соседа, чтобы погасить долг за газ

В Ижевске старшая по дому на улице Халтурина продала автомобиль соседа, чтобы погасить долг дома за газ. Происшествие случилось еще в сентябре прошлого года, сообщили в прокуратуре Удмуртии.

За Citroen C5 59-летняя пенсионерка "выручила" всего лишь 80 тысяч рублей, так как сдала его на запчасти. Реальную стоимость авто эксперты оценили в 430 тысяч рублей. Потерпевший удивился поступку соседки и сразу же сообщил в полицию.

Как сообщает rg.ru, по факту происшествия возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная в крупном размере".

Во время судебного заседания пенсионерка иск на сумму ущерба не признала, пояснив, что не разбирается в автомобилях, и раз получила за него 80 тысяч, значит таков и ущерб. Покупатели же воспользовались неосведомленностью женщины, приобрели иномарку "по дешевке" и увезли ее на эвакуаторе, не спросив даже документов на авто.

За совершенное преступление женщина получила полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.





