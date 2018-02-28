Обитатели самой сухой пустыни помогают понять, как может выглядеть жизнь на Марсе

Международная команда под руководством Дирка Шульц-Макуша, ученого из Университета Вашингтона, провела исследования в пустыне Атакама, самом сухом месте планеты, где десятилетиями не бывает дождей. Кроме того, она больше всего напоминает поверхность Марса. Ученых долгое время интересовало, живут ли в почве пустыни микроорганизмы или это просто погибающие останки бактерий, занесенных ветром.

В новом исследовании Шульц-Макуш и его коллеги доказали, что даже в такой сухой пустыне есть условия для выживания микроорганизмов. Они обнаружили бактерии, которые могут находиться в спячке десятилетиями и просыпаются, когда идет дождь. ScienceDaily приводит слова Шульц-Макуша: «Меня всегда очаровывало это: поехать туда, где, по мнению людей, ничто не может выжить, и обнаружить, что даже в таком месте жизнь нашла для себя место. Наше исследование показывает, что, если жизнь может существовать в таких условиях на Земле, есть все шансы, что таким же образом она может быть и на Марсе».

Когда Шульц-Макуш с командой впервые приехал в пустыню Атакама в 2015 году, случилось непредвиденное. Пошел дождь. После дождя исследователи отметили всплеск биологической активности в почве пустыни. С помощью стерильных ложек и других инструментов ученые собрали образцы почвы с разной глубины, а затем провели генетический анализ, чтобы установить микробактериальную флору пустыни. Исследователи обнаружили несколько самобытных видов, приспособившихся к жизни в условиях пустыни, пишет moya-planeta.ru

Они вернулись в Атакаму в 2016 и 2017 годах, чтобы продолжить исследования найденных колоний бактерий, и обнаружили, что они впали в спячку, как только влага ушла. Шульц-Макуш продолжает: «Ранее ученые находили погибающие организмы и остатки ДНК, но впервые была обнаружена устойчивая форма жизни в почве пустыни Атакама. Мы считаем, что эти бактерии могут находиться в спячке сотни и даже тысячи лет в условиях, близких к марсианским, а затем просыпаться после дождя».