Магнитная буря накроет Землю 18 марта

Магнитная буря накроет Землю 18 марта, возмущенная геомагнитная обстановка ожидается 14, 16 и 17 марта, прогнозируют астрономы.

До этого периода магнитосфера с конца февраля до середины марта будет спокойной, следует из графика активности, представленного Лабораторией рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Как сообщает РИА Новости, ожидаемая 18 марта магнитная буря будет третьей с начала года. До этого слабая магнитная буря была зарегистрирована 19 февраля. Предыдущее событие зарегистрировано 15 января.







