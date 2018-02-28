На прошлой неделе в Арктике было теплее, чем в Европе

20 февраля температура в Гренландии опустилась до 0 °C, но только на сутки, 24 февраля там было уже 6 °C, что специалисты по климату описывают как «шокирующий», «странный» и даже «пугающий» феномен. По словам экспертов, погодные условия, приводящие к такой странной температуре, случаются примерно раз в десятилетие.

Однако последний раз такой резкий рост температуры был зафиксирован в феврале 2016 года, совсем недавно. Повышение средней температуры вместе с потерями арктических льдов может привести к тому, что льды растают гораздо быстрее, чем ожидали ученые.

По словам океанографа Джеймса Оверланда, аномальный рост температуры происходит, когда струйные течения, подобные конвейерным лентам, несущим тепло и пар по планете, взаимодействуют со штормами на севере Атлантики: «Они приносят тепло и влажность в Арктику. Мы наблюдали нечто подобное раз в десять лет, но это уже второй всплеск температуры за два года. А сейчас ледяной покров в Арктике тоньше, поэтому теплый воздух остывает медленнее», пишет moya-planeta.ru

Таким образом, Земля быстро нагревается: 2014–2017 годы были признаны самыми жаркими за все время наблюдений. А Арктика, по сообщениям Национального управления по исследованию океанов и атмосферы США, нагревается вдвое быстрее, чем любое другое место на планете. Это ставит под вопрос выживание арктических животных и народов, которые зависят от северных экосистем. С проблемами могут столкнуться 40 000 коренных жителей Аляски.