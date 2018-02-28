Автомобиль врезался в ограждение моста на Измаильской улице в столице

Столичный водитель на машине врезался в ограждение моста. Авария произошла минувшим вечером на Измаильской улице.

Как сообщил мужчина полиции, он не справился с управлением на скользкой дороге и автомобиль занесло.

Теперь водителю грозит до полутора тысячи леев штрафа и шесть штрафных пунктов.