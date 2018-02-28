Объем денежных переводов в Молдову вырос в январе

Более 94 миллионов долларов перевели в Молдову в январе этого года, на четверть больше, чем за тот же период 2017 года.

По данным Нацбанка, почти 37% перечислили из стран Евросоюза, это на три процентных пункта больше, чем в декабре 2017, а из стран СНГ в январе этого года поступило свыше 28%. Это на 5% меньше того же показателя.

Лидером денежных переводов по-прежнему остаётся Россия. Из этой страны перечислили более 25 миллионов долларов- на восемь меньше, чем в декабре 2017-ого. В то же время отмечается рост переводов из Израиля. В январе из этой страны поступило почти 19,5 миллионов долларов. Замыкает тройку Италия - примерно 13 миллионов.

По данным Нацбанка, половину переводов осуществили в долларах. Почти 45% перечислили в евро. В российских рублях перевели пять с половиной процентов денежных средств.