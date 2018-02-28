Единецкий район: браконьеры орудуют в лесополосе у Братушан

В лесополосу близ села Братушаны Единецкого района повадились браконьеры. Место это отдаленное, сторожей нет, поэтому нарушители орудуют беспрепятственно. Судя по следам, деревья рубили и в последние два дня.

Местные власти утверждают, что лес не охраняется из-за отсутствия бюджета на такие расходы. Нанесенный ущерб оценит Единецкая экологическая инспекция, нарушителей ждет штраф до полутора тысяч леев.



"Вместе с полицией мы отправимся в лес и осмотрим место незаконной вырубки, определим, какие именно виды деревьев рубили", - рассказал глава Единецкой экологической инспекции Петр Жакот.



С начала года в Единецком районе зарегистрировали пять случаев незаконной вырубки леса. Нарушителям выписали штрафов на четыре с половиной тысяч.



