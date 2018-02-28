Города в Германии смогут закрывать въезд для дизельных машин

Крупные города в Германии смогут вводить запрет на въезд на свою территорию автомобилей с устаревшими дизельными двигателями. Постановление об этом вынес Федеральный административный суд в Лейпциге.

Согласно решению суда, такие города, как Штутгарт и Дюссельдорф, смогут закрывать въезд в районы, наиболее страдающие от загрязнения, автомобилей, оснащенных старыми дизельными двигателями.

Постановление суда открывает перспективу аналогичных решений, касающихся и других городов. Федеральное правительство Германии и немецкая автоиндустрия выступают против подобного запрета, отмечает ВВС.

Местные городские суды Штутгарта и Дюссельдорфа ранее ввели подобный запрет по требованию группы защитников окружающей среды DUH, однако земли, соответственно, Баден-Вюртемберг и Северная Рейн-Вестфалия подали апелляцию на это решение.

Экологи стали бить тревогу после того, как стало известно, что в 2017 году в 70 городах Германии содержание оксидов азота (NOx) в воздухе превышало установленные Евросоюзом предельно допустимые нормы. Выхлопы дизельных автомобилей могут вызывать респираторные проблемы и даже стать причиной преждевременной смерти.

Вероятнее всего, все автомашины, как легковые, так и грузовые, чьи двигатели соответствуют устаревшему стандарту Евро-5, регулирующему содержание вредных веществ в выхлопных газах, а также еще более ранним стандартам. Стандарт Евро-5 был введен в странах Евросоюза не так уж давно - в 2009 году.

Из 15 млн дизельных автомобилей, зарегистрированных на дорогах Германии в 2017 году, всего около 2,7 млн соответствуют последнему по времени стандарту Евро-6, введенному в 2014 году. По данным германского регулирующего органа KBA, этому стандарту должны отвечать все автомобили, продаваемые с сентября 2015 года.