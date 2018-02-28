Замглавреда российского телеканала рассказала о домогательствах депутата

Екатерина Котрикадзе, заместитель главного редактора телеканала RTVI, рассказала, что семь лет назад столкнулась с домогательствами со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Депутата обвинили в непристойном поведении несколько дней назад, и Котрикадзе стала первой, кто рассказал об этом неанонимно.

По словам Котрикадзе, семь лет назад, когда она работала на грузинский телеканал, она договорилась об интервью с Леонидом Слуцким. Но когда журналистка приехала к нему на работу в Госдуму, тот запер ее в кабинете, прижал к стене и попытался поцеловать.

По словам Котрикадзе, после этого ей удалось убежать. Котрикадзе объяснила, что раньше не предавала огласке эту информацию, так как опасалась неприятных последствий, передает ВВС.

Заявление Котрикадзе сделала в эфире телеканала RTVI, на котором она занимает должность заместителя главного редактора. Эфир был посвящен истории с обвинениями Слуцкого в домогательствах, прозвучавших на прошлой неделе в эфире телеканала "Дождь".

Тогда корреспондент Елизавета Антонова поинтересовалась у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, знает ли он что-то о жалобах журналисток на поведение депутата. Тот ответил, что ему ничего не известно. А депутат Слуцкий обещал подать в суд на телеканал "Дождь" за клевету.

Позже "Дождь"сообщил на своем сайте, что несколько журналистов на условиях анонимности сообщили ему о якобы непристойном поведении депутата.

Это первое заявление о домогательствах, сделанное от собственного лица, и оно может серьезно изменить официальную позицию депутатов по отношению к разгорающемуся скандалу.

До этого руководство Госдумы и коллеги Слуцкого по нижней палате парламента обращали особое внимание, что заявления о домогательствах были сделаны анонимно, а публично их пересказал корреспондент "Дождя".