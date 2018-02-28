В Украине обесточены почти 100 населенных пунктов

В ночь на 28 февраля в Украине из-за ухудшения погодных условий были обесточены 97 населенных пунктов в 11 областях Украины. Об этом сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций соседней страны в утренней сводке.

По информации ведомства, произошло срабатывание автоматической системы защиты линий электропередач из-за сильного снега и порывов.

В частности, в Донецкой области обесточены 29 населенных пунктов, в Харьковской – 19, Запорожской – 10, Черниговской – 7, Херсонской – 6, Днепропетровской – 5, Кировоградской – 5, Киевской – 4, Черкасской – 2, Луганской – 1.

"Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения расчистки дорог и городов от снега ограничен въезд крупногабаритного транспорта в город Киев и на отдельных участках дорог Запорожской области", – заявили в ГСЧС.

Также сообщается, что к расчисткам дорог и помощи в буксировании транспортных средств привлечены более двух тысяч человек и почти полторы тысячи единиц техники, передает korrespondent.net.