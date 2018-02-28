Швейцарцы на референдуме решат, имеет ли право государство взимать налоги

В Швейцарии состоится референдум, на который вынесен вопрос о дальнейшем праве государства взимать налоги с граждан. Референдум состоится в воскресенье, 4 марта, сообщается на сайте швейцарского правительства.

Прямой федеральный налог и НДС являются важнейшими источниками доходов федерального правительства (2/3 доходов Швейцарии, 43,5 млрд франков в 2016 году). Право правительства на взыскание этих налогов ограничено до 2020 года.

Швейцарские избиратели будут голосовать относительно нового финансового регламента, который должен вступить в силу 2021 года. Если они проголосуют "за", то правительство получит полномочия взимать налоги до конца 2035 года.

Правительство Швейцарии и парламент рекомендуют принять конституционное положение о новом финансовом положении. Депутаты в прошлом году приняли соответствующий законопроект 196 голосами, ни одного голоса против не было, передает korrespondent.net.

"Если документ будет принят, Конфедерация будет иметь финансовые средства, необходимые для продолжения выполнения своих текущих задач. Кантоны также пользуются прямым федеральным налогом, из которых они получают 17%", - отметили в правительстве.