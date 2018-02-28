В Македонии протестуют против переименования страны

В столице Македонии Скопье несколько тысяч человек вышли вечером 27 февраля на улицы в знак протеста против возможного переименования страны, инициированного Грецией. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Протест организовал Всемирный македонский конгресс и несколько других организаций. Они обвинили и правительство премьер-министра Зорана Заева, и главную оппозиционную националистическую партию VMRO-DPMNE в предательстве национальных интересов Македонии. Политические партии, в том числе VMRO-DPMNE, заявили, что не имеют никакого отношения к протесту", – говорится в сообщении.

Протестующие требовали прекратить переговоры с Грецией и выкрикивали "Да здравствует Македония", передает korrespondent.net.

Македония ведет с Грецией многолетний спор о названии страны. В данный момент Афины блокируют евроатлантические устремления македонцев, так как, по мнению греков, Македония присвоила себе имя одного из северных регионов Греции. Решение этого спора даст толчок перспективам Македонии вступлению в Евросоюз и НАТО.

В Греции соседнюю страну называют исключительно Скопье (название македонской столицы) или Бывшая югославская Республика Македония.