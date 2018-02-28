Прогноз: мировые поставки смартфонов достигнут 1,68 млрд штук

Мировые поставки смартфонов в 2022 году вырастут на 15% с показателя прошлого года и достигнут 1,68 млрд штук. Об этом идет речь в прогнозе аналитической компании International Data Corporation (IDC), сообщает Прайм.

"В 2017 году объем поставок смартфонов составил в общей сложности 1,46 миллиарда устройств, причем почти весь объем этих смартфонов был на операционной системе Android, либо iOS. В будущем IDC ожидает, что объемы поставок вырастут, среднегодовой темп роста (CAGR) составит 2,8% в прогнозируемом периоде 2017-2022 годах. В 2022 году объем поставок ожидается на уровне до 1,68 миллиарда единиц", - говорится в сообщении.

IDC отмечает, что инновации в области дизайна продолжают развиваться, компании производят все больше смартфонов с большим экраном и узкими гранями. Компания ожидает, что 2018 год станет годом, когда фаблеты (телефоны-планшеты, смартфоны с большим экраном) начнут занимать место смартфонов на рынке. Однако помимо дизайна внимание пользователей по-прежнему будут привлекать и технологические факторы. Так, смартфоны с поддержкой 5G выйдут на мировой рынок лишь в 2019 году, однако к 2022 году их поставки займут до 18% от мирового объема поставок.

"Усовершенствования в скорости, мощности, времени работы без подзарядки и общей производительности будут иметь решающее значение для стимулирования роста (поставок - ред.) на мировом уровне, поскольку смартфон превратится в настоящий инструмент "все в одном", - отметил исследователь отдела Mobile Phones Энтони Скарселла.

Компания прогнозирует, что спрос на смартфоны с операционной системой Android будет со временем расти и отнимать долю у ОС iOS. Так, доля смартфонов с ОС Android вырастет с 85,1% в 2017 году до 85,5% в 2022 году, а объем поставок будет расти среднегодовыми темпами в 2,9% и достигнет 1,435 миллиарда штук. Доля смартфонов на ОС iOS, напротив, сократится с 14,8% в минувшем году до 14,4% в 2022 году, а объем поставок будет расти среднегодовыми темпами в 2,4%, до 242,4 миллиона штук, передает korrespondent.net.