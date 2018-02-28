Храм Гроба Господня открылся после трех дней церковного протеста

Крупнейшие христианские конфессии Иерусалима открыли в среду утром Храм Гроба Господня, завершив почти трехдневную акцию протеста против планов мэрии обложить церковное имущество налогом.

Хранители святыни восстановили доступ паломников к местам казни, упокоения и воскрешения Иисуса после того, как власти Израиля выразили готовность начать переговоры об урегулировании спора с приостановкой взыскания налога, передает РИА Новости.

Открывать врата пришли представители греко-православной, армянской и католической церквей, которые сообща управляют храмом Гроба Господня. Эти три конфессии выступили инициаторами протеста, отказавшись подчиниться требованию муниципалитета Иерусалима об уплате налога со всей недвижимости, за исключением собственно молельных домов. Подсчитав, что общая задолженность церквей перед городским бюджетом превышает 186 миллионов долларов, в мэрии выставили им неустойки за предшествующие годы и приступили было к арестам банковских счетов.

В распространенном во вторник заявлении церковные лидеры поблагодарили главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху за "конструктивное вмешательство" в проблему и заявили о готовности к сотрудничеству с межведомственной рабочей группой, которая займется поисками компромисса во главе с министром Цахи Ханегби.

Израиль согласился пойти навстречу церквям еще в одном спорном вопросе, заморозив законопроект об экспроприации земельных участков в Иерусалиме, которые греческая патриархия в середине XX века сдала в многолетнюю аренду и в преддверии окончания срока действия договоров уступила новым владельцам вместе с построенными там кварталами.

"Израиль горд быть единственной страной на Ближнем Востоке, где христиане и приверженцы всех религий имеют полную свободу вероисповедания и молитвы. Израиль — это дом цветущей христианской общины и всегда рад христианским друзьям со всего света", — заявила канцелярия Нетаньяху.