Эпидемия гриппа в Чехии: скончались 50 человек

Эпидемия гриппа в Чехии в течение трех недель привела к смерти 50 человек, сообщает Государственный медицинский институт.

"Тяжелее других переносят заболевание гриппом люди старшего возраста, у которых грипп обычно накладывается на другие болезни, поэтому из 50 умерших 43 человека были в возрасте свыше 60 лет. Остальным было от 25 до 59 лет", — говорится в сообщении.

В больницах республики в этот период было размещено 199 человек в тяжелом состоянии и с осложнениями после гриппа. Общее число заболевших гриппом в Чехии составляет 1,95 тысячи человек на 100 тысяч граждан. В большинстве больниц доступ к пациентам запрещен.