Барбра Стрейзанд клонировала свою умершую собаку

Американская певица Барбра Стрейзанд дважды клонировала свою умершую собаку. Об этом артистка рассказала в интервью Variety.

По словам певицы, в прошлом году у нее умерла собака породы котон-де-тулеар по кличке Саманта. Ей было 14 лет. Перед смертью у собаки были взяты для клонирования клетки из пасти и желудка.

Новых питомцев Стрейзанд зовут Мисс Скарлетт и Мисс Вайолет. Они получились внешне абсолютно идентичными. Певица различает своих питомцев по цвету ошейников и одежды.

"У них разные личности. Я жду, пока они станут старше, чтобы увидеть, есть ли у них карие глаза и серьезность Саманты", – отметила Стрейзанд.

У певицы живет еще одна собака, являющаяся дальней родственницей Саманты, передает korrespondent.net.