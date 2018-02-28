Майя Санду солгала, а МВФ оказался в деликатной ситуации, будучи вынужденным дать официальное опровержение

Руководство Международного валютного фонда отрицает заявления Майи Санду, сделанные после ее визита в Вашингтон. Она утверждала, что обсудила с представителями Фонда тот факт, что молдавские власти якобы не согласились с антикоррупционными требованиями, которые необходимо выполнить в рамках программы поддержки МВФ.

Исполнительный директор МВФ Энтони Де Ланнуа, ответственный за Молдову, заявил, что это ложь, потому что он не встречался с Майей Санду. А у одного из его представителей, который принял лидера ПДС, не было полномочий обсуждать такие вопросы, и он этого не делал. Пояснения были сделаны по запросу Министерства финансов после того, как Майя Санду подвергла нападкам правительство в интервью для радио «Europa Liberă».

«В МВФ мы говорили о недостаточном прогрессе, достигнутом правительством в процессе расследования кражи миллиарда, и была подтверждена необходимость включения в программу компонента борьбы с коррупцией по примеру Украины, где программа с МВФ включает конкретные условия в этой области», - сказала лидер ПДС.

В своем ответе исполнительный директор МВФ по Молдове Энтони Де Ланнуа говорит, что Майя Санду исказила суть разговора и призвал политиков избегать политических заявлений перед выборами.

«Как исполнительный директор, представляющий Республику Молдова в Исполнительном комитете МВФ, я хотел бы сделать следующие разъяснения:

Встреча с моим представителем, упомянутая в интервью, состоялась в Вашингтоне, округ Колумбия, в мое отсутствие и носила общий характер, поскольку мой представитель не несет прямой ответственности за программу для Республики Молдова, которую поддерживает МВФ.

Заявления, приписываемые моему представителю, искажены. В частности, не было обсуждений о предполагаемом отказе молдавских властей принять антикоррупционные условия в рамках программы поддержки МВФ. Антикоррупционные условия никогда не были частью переговоров между МВФ и властями Республики Молдова. Подробное описание условий и прогресса, достигнутого в процессе внедрения можно найти в документах, связанных с программой, которые общедоступны на веб-сайте МВФ (www.imf.org)», - говорится в официальном ответе Энтони Де Ланнуа.

Он отметил, что, будучи исполнительным директором, представляет интересы Республики Молдова и ее граждан. «Значительный прогресс был достигнут в рамках поддерживаемой МВФ программы [...]. Поэтому я сожалею о публичных заявлениях лидера одной из политических партий в интервью «Свободной Европе», с искажением мнения членов Исполнительного совета МВФ. Я также призываю все заинтересованные стороны избегать политических заявлений до всеобщих выборов, которые могут поставить под угрозу прогресс, достигнутый к настоящему времени в рамках программы поддержки МВФ», - говорится в письме исполнительного директора по Молдовы Энтони Де Ланнуа.