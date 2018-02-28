Стоимость питания детей ясельного возраста и старших групп в детсадах уравняют

У детей в яслях будет такое же меню, как и старших группах. Такое решение было принято во вторник, 27 февраля, Кишинёвским муниципальным советом. В целом на улучшение питания детей в детсадах из местного бюджета дополнительно выделено 25 миллионов леев.

Исполняющая обязанности начальника Главного управления образования, молодёжи и спорта Виорика Негрей сообщила, что эти изменения призваны покрыть потребность в продуктах, предусмотренных типовым меню, утверждённым для детских садов, передает ipn.md.

"До настоящего времени в местном бюджете было предусмотрено два лея на питание детей из ясельных групп, в возрасте от 2 до 3 лет, и три лея – для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В настоящее время насчитывается 3000 детей ясельного возраста, которые питаются вместе с остальными детьми. Различное питание для детей в одной и той же группе создаёт проблему. Таким образом, детей из яслей также будут кормить за 3 лея", - пояснила Виорика Негрей.

В конце 2017 года местные избранники из столицы утвердили проект решения, предусматривающего выделение из местного бюджета дополнительно около 25 миллионов на питание детей в детсадах.