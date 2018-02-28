Специалисты израильской фирмы Cellebrite утверждают, что могут обойти защиту любого смартфона Apple.
Компания пока не выступала с официальным заявлением, однако источники журнала Forbes утверждают, что программисты из Петах-Тиквы научились взламывать гаджеты на базе iOS 11 и более ранних версий операционной системы.
Издание также приводит буклет, в котором Cellebrite якобы рекламирует свои услуги: документ подтверждает, что программисты готовы взяться за разблокировку iPhone, iPad и iPod разных версий. Источник журнала в американской полиции утверждает, что хакеры также нашли уязвимость на iPhone 8 и, возможно, на iPhone X, передает РИА Новости.
Как отмечает Forbes, израильская компания активно сотрудничает с правительством США. В 2016 году суд в Лос-Анджелесе постановил, что Apple должна помочь следствию получить доступ к данным смартфона стрелка из Сан-Бернардино, однако разработчик решил обжаловать это решение. В итоге ФБР отозвало иск и обратилось к сторонним хакерам. СМИ сообщали, что бюро воспользовалось услугами Cellebrite.
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РАК
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ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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ВОДОЛЕЙ
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|Banca Nationala a Moldovei
журналист