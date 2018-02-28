Гражданин Франции оказался на скамье подсудимых в Молдове

Прокуратура Кишинева завершила расследование и передала в судебную инстанцию уголовное дело в отношении гражданина Франции, задержанного месяц назад за сутенерство.

По данным следствия, в январе 2018 года, познакомившись в социальных сетях с 19-летней жительницей Кишинева, обвиняемый вместе с гражданином Молдовы назначил ей встречу в одном из заведений столицы. Узнав о трудном материальном положении девушки, иностранец предложил ей уехать в Париж и предоставлять там сексуальные услуги за 55 евро с клиента в арендуемой квартире, а его молдавский сообщник якобы обеспечит защиту.

Получив согласие девушки, обвиняемый купил ей билет на рейс Кишинев-Париж, но поездка не состоялась, потому что гражданин Франции был задержан молдавскими правоохранительными органами.

В настоящее время он находится под предварительным арестом, а сообщник объявлен в международный розыск. В ходе расследования прокуроры выяснили и собрали доказательства аналогичных преступлений в отношении других девушек из Молдовы.



Подельникам грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.