Военные освободили более тысячи людей из плена "Боко Харам"

По меньшей мере 1130 мирных жителей были спасены из плена радикальной группировки "Боко Харам" в ходе совместной операции военных Камеруна и Нигерии, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на представителя нигерийской армии.

Также во время операции, проходившей в районе озера Чад, удалось ликвидировать 37 предполагаемых боевиков группировки, уничтожить несколько их лагерей и изъять оружие, в том числе пулеметы и зенитные орудия. Было обезврежено четыре самодельных бомбы.

Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка "Боко Харам" выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. По данным правозащитных организаций, в связанных с боевиками "Боко Харам" насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек, передает РИА Новости.