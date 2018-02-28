На экраны вышел первый фильм студии "Телефильм-Кишинэу" о жизни уроженцев Молдовы в Европе

Студия "Телефильм-Кишинэу" представила документальную картину "Моя Словения с Аллой Адамией". Премьерный показ прошёл накануне в одном из столичных кинотеатров.

Сюжет фильма рассказывает о жизни нашей соотечественницы, которая эмигрировала в Словению.

"Словения, как и Молдова, очень маленькая страна. Словенцы, как и молдаване, занимаются виноделием. Они такие же гостеприимные. И природа у них такая же красивая", - рассказывает Алла Адамия.



Картина стала первой из шести документальных фильмов. Следующие будут снимать в Хорватии, Словакии, Чехии, Эстонии и Латвии.



"В каждой из этих стран мы найдём наших соотечественников, которые проживают там, знают язык, в точности как и Алла Адамия. В этом фильме мы ничего не изменили, показали реальность такой, какой ее увидели, ничего не приукрасили, но все равно все очень красиво", - отметил директор студии Мирча Сурду.



Проект воплощают при поддержке Совета Европы и Евросоюза.



"В рамках проекта мы помогли купить необходимое техническое оборудование и провели курсы для журналистов", - рассказал представитель офиса Совета Европы Дмитрий Лазур.