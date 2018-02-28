Шестеро таможенников лишатся работы за нарушения

Несколько сотрудников Таможенной службы уволят за допущенные нарушения.

Трое инспекторов, замешанных в скандале, работают на таможенном пункте "Костешть". Они допустили въезд в страну автомобилей с иностранными регистрационными номерами, хотя у водителей истёк срок действия виньетки.

Двое других таможенников присвоили себе несколько пакетов сигарет, которые обнаружили у граждан, пытавшихся их незаконно вывезти через Леушенский КПП.

Уволят также сотрудника таможенного пункта "Скулень". Он разрешил ввоз в страну нескольких партий обуви б/у, импорт которой запрещён.