Умер режиссер бондианы Льюис Гилберт

На 98-м году жизни в Монако умер британский режиссер Льюис Гилберт, снявший три части бондианы. Об этом сообщается в официальном Twitter киносаги.

"Британский режиссер, продюсер и сценарист Льюис Гилберт скончался в возрасте 97 лет. Гилберт снял три фильма о Бонде: "Живешь только дважды" (1967), "Шпион, который меня любил" (1977) и "Лунный гонщик" (1979). В этот трагический момент все наши мысли с семьей", — говорится в микроблоге.

Льюис Гилберт родился в 1920 году в Соединенном Королевстве. После Второй мировой войны он начал писать сценарии и снимать документальное кино. Наибольшую известность ему принесла комедия "Элфи" с Майклом Кейном в главной роли, а также кинокартины об агенте 007, отмечает РИА Новости.



