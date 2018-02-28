Жительница Новосибирской области погибла при пожаре, спасая сына и внуков

Женщина погибла при пожаре в частном жилом доме в Новосибирской области, при этом она разбудила своего сына, который спас через окно двоих детей, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.

В управлении отметили, что тело 66-летней женщины было обнаружено 28 февраля в ходе тушения пожара в жилом доме в селе Сокур, передает РИА Новости.

"По предварительным данным, установлено, что в доме находилась 66-летняя женщина, ее 42-летний сын и двое малолетних детей последнего. Женщина проснулась из-за резкого запаха дыма и разбудила сына, последний через окно спас своих детей и предпринял меры к спасению своей матери, однако дом уже был окутан огнем и добраться до нее не смог, получил ожоги различной степени тяжести", — говорится в сообщении.